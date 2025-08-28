В Киеве сегодня частично перекроют улицу Кирилловскую: сколько продлятся ограничения

Напомним, в Киеве с 4 по 31 августа частично ограничили движение транспорта на Столичном шоссе из-за ремонта. Дорожники обновляют асфальт на двух крайних правых полосах участка от АЗС "Socar" до переулка Вито-Литовского в направлении столицы.

Также мы рассказывали, что до конца августа 2025 года в Киеве частично ограничили движение транспорта по Соломенской площади из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничения продолжаются с начала июля нынешнего года.