ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве "собаки-бойцы" и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забег

16:20 25.06.2026 Чт
5 мин
Победителями стали представитель СБУ со служебной собакой "Барсом"
aimg Василина Копытко
В Киеве "собаки-бойцы" и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забег Мероприятие прошло на Трухановом острове в Киеве (фото: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве прошел первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS. Участники сил безопасности и обороны Украины вместе со своими собаками соревновались в скорости на дистанции 1000 метров. Лучший результат внесли в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Главное:

  • В Киеве на Трухановом острове провели первый военный K9-забег " DRYLAND CANICROSS".
  • В ходе соревнований был зафиксирован рекорд Украины за лучшее время преодоления дистанции 1000 метров.
  • В мероприятии приняли участие 30 представителей, в том числе Сил безопасности и обороны с лучшими служебными собаками.
  • Цель забега - популяризация служебной кинологии и демонстрация высокого уровня подготовки четырехлапых бойцов.
  • Организаторы планируют сделать забег ежегодным для празднования важности кинологических подразделений.

K9-забег DRYLAND CANICROSS

В мероприятии приняли участие 30 представителей из разных силовых ведомств, в том числе Силы безопасности и обороны, лучшие служебные собаки и ведущие кинологические пары Украины.

"У траншеи все одинаковые: и пес, и стрелок. Собака - это не друг, это наша боевая семья, которая помогает выполнять задачи", - заявил на открытии мероприятия Сергей Чуб, отец погибшего Героя Украины Александра Чуба.

Целью забега является популяризация служебной кинологии и демонстрация высокого уровня подготовки четырехлапых бойцов. Событие подчеркивает критическую важность кинологических подразделений в обеспечении безопасности и обороноспособности нашего государства.

В Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забегВ Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забегВ Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забегВ Киеве прошел первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS (фото РБК-Украина)

Фиксация рекорда Украины

Главным событием мероприятия стала официальная фиксация рекорда Украины в категории: "Лучшее зафиксированное время преодоления дистанции 1000 метров в военном K9-забеге DRYLAND CANICROSS".

"В Украине сейчас непростые времена, но жизнь продолжается. И именно такие мероприятия приближают наше государство и всех нас к победе, которая, я надеюсь, уже скоро", - отметил представитель Книги рекордов Украины.

Результаты соревнований:

  • 1 место (3,56 мин): спортсмен от СБУ и пес "Барс".
  • 2 место (4,06 мин): Максим Мережко (НГУ) и собака "Инди".
  • 3 место (4,07 мин): Богдан Вдовик (НГУ) и собака "Конор".

"Победа была неожиданной, потому что не было времени на подготовку. Но, глядя на результаты, вижу, что все ребята в хорошей форме. Приятно, что ценится наша служба. Трудно не было, готов к большим дистанциям, это был наш первый забег", - рассказал победитель-участник под номером "7".

В Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забегПобедители забега - представитель СБУ и служебная собака "Барс" (фото РБК-Украина)

Четвероногие спортсмены-бойцы и их задачи

Участники соревнований рассказали, что их собаки - это не просто друзья, а профессиональные бойцы, выполняющие самые сложные задачи.

"Собака Кайман - штурмовик. Перед заданием мы крепим ей специальную камеру и запускаем на штурм. Он обучен на запах человека, поэтому заходит на объект, находит его, а если надо - атакует. Мы все можем наблюдать через видео", - рассказал представитель ССО СБУ, принимавший участие в забеге под номером "8".

Среди участниц голландская овчарка Харли, которая служит в ГУР.

"Она ищет взрывчатку, для нее это опасно. Преимущественно работаем в тылу. Сейчас на линии фронта собак меньше задействуют, потому что из-за дронов для них огромные риски", - поделился участник под номером "3", представитель ГУР с позывным "Япончик".

В Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забегХарли и представитель ГУР с позывным "Япончик" (фото: РБК-Украина)

Как готовят боевых собак

"Боевых" собак в Украине готовят к поиску взрывчатки, наркотических веществ и погибших людей. Также - к штурмовым операциям, где они работают в паре с кинологом, используя специальные камеры.

Из-за активного использования дронов на фронте собак чаще задействуют в тылу или на блокпостах, чтобы минимизировать угрозы для них.

"Из-за войны количество подготовленных служебных собак существенно сократилось. Если к 2022 году в Украине насчитывались тысячи подготовленных животных, то сегодня их количество значительно меньше, а подготовка - длительный процесс, требующий постоянных тренировок. Собака, которая ищет взрывчатку, тренируется на протяжении всей жизни, это 3-4 тренировки в неделю", - говорит представитель Союза ветеранов DOG "ARM" с позывным "Тор".

Читайте также: Как учат собак, штурмующих здания и спасающих людей: объясняет кинолог

По его словам, чаще всего для боевых операций тренируют голландских и немецких овчарок. Их покупают в украинских питомниках.

В Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забег

В Киеве &quot;собаки-бойцы&quot; и кинологи установили рекорд Украины: как прошел первый K9-забегБоевых собак готовят на разные задачи (фото: РБК-Украина)

Будущее служебной кинологии в Украине

Организаторы заверили, что этот забег станет ежегодным, а уже осенью планируют привлекать к соревнованиям и гражданским.

"Когда человек готовится длительное время, ему хочется показать результат. А когда это видит вся страна - это максимальная похвала", - подытожил "Тор".

Несмотря на сложные условия и риски для жизни, специалисты отмечают, что служебная кинология остается сверхважным компонентом обороны государства, а подобные соревнования - лучший способ отметить работу кинологов и их четырехлапых партнеров.

"Мы хотим запустить программу Military Working Dog - это международная программа, в которой соревнуются военные всех стран НАТО", - подчеркнул Тор.

Читайте также о том, что в апреле 2026-го в Киеве прошел самый масштабный турнир по каратэ времен полномасштабной войны. Соревнования Kyiv Open 2026 объединили более тысячи атлетов для поддержки спецподразделений ГУР МО.

Раньше мы делились историей спорстмена - добровольца "Артана" Владимира Мартынюка, который отдал жизнь за будущее Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Служба безопасности Украины ГУР Кинологическая служба
Новости
Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов
Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"