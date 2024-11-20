В Киеве на Лукьяновке дерево упало на человека, он погиб

В Киеве на Лукьяновке сегодня, 20 ноября, из-за сильного ветра на человека упало дерево, он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2°. Ветер южного направления, скорость которого может достигать 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в столице. Завтра, 21 ноября, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, но возможны сильные порывы ветра.

Столичные власти напоминают, что во время сильного ветра следует соблюдать следующие правила:

По словам очевидцев, большое дерево, росшее недалеко от проезжей части, не выдержало сильного натиска стихии.

В соцсетях уже опубликовали снимки с места происшествия.

Напомним,что 30 июля в Киеве в парке имени Тараса Шевченко от порывов ветра упало дерево. В результате падения погиб один человек, еще трое пострадали.

Кроме того, 18 августа, в Стрыйском районе Львовской области в результате шторма дерево упало вагон пригородного поезда.