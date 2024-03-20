В Киеве создается современный Центр протезирования для военных, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с делегацией Германии - директором организации Life Bridge Ukraine GmbH Жапином фон Вольферсдорффом и протезистами из военного госпиталя Берлина. Говорили о создании в Киеве современного муниципального центра протезирования.

"Благодарен за то, что сотрудничество, о котором мы договорились в сентябре прошлого года с мэром Берлина Каем Вегнером, приобретает конкретное воплощение. Тогда, во время моего визита в Берлин, речь шла о содействии немецкой столице в создании Киевом современного муниципального Центра протезирования для военных. В Киеве и некоторых других городах Украины есть несколько протезных небольших мастерских. Но потребность в протезировании велика, и я убежден, что в столице должен быть современный и мощный центр протезирования", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что вместе с немецкими специалистами его уже начали создавать на базе Киевской городской клинической больницы №12. Центр будет размещен в подвальных помещениях. Там сделают ремонт. Соглашается план работ. Немецкая сторона уже заказала оборудование для центра. Часть его уже находится в Киеве, остальное оборудование будет доставлено в апреле этого года.

Кроме того, делегация немецких специалистов отберет для протезирования 60 раненых бойцов, которым до июня будут установлены протезы в военном госпитале Берлина. Там же этому делу будут учиться 5 наших медиков, которые по возвращении в Киев будут работать в новом Центре протезирования.

"Медицинская помощь, протезирование, реабилитация защитников – сегодня очень важные вопросы для Украины. И, надеюсь, наше сотрудничество с Берлином поможет многим раненым бойцам. Спасибо Германии и Берлину за постоянную всестороннюю поддержку Киева, в частности, с начала широкомасштабной войны", - подчеркнул Кличко.