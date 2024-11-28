В Киеве саперы изъяли обломки российской ракеты Х-55 (фото)

Пиротехники ГСЧС обнаружили в Киеве остатки авиационной крылатой ракеты россиян Х-55. Они упали в одном из районов столицы во время российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В ГСЧС отметили, что обломки ракеты, хотя и не представляли прямой угрозы населению, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Массированный обстрел Украины 28 ноября

Напомним, сегодня, 28 ноября, Россия нанесла новый массированный удар по Украине, выпустив 91 ракету и 97 дронов. Под ударом была энергетика.

Воздушные силы ВСУ отмечали, что зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Спасатели заявили, что повреждения есть в 14 областях Украины.

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