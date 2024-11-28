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У Києві сапери вилучили уламки російської ракети Х-55 (фото)

Київ, Четвер 28 листопада 2024 21:16
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У Києві сапери вилучили уламки російської ракети Х-55 (фото) Фото: у Києві сапери вилучили уламки російської ракети Х-55 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Піротехніки ДСНС виявили у Києві залишки авіаційної крилатої ракети росіян Х-55. Вони впали в одному з районів столиці під час російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У ДСНС зазначили, що уламки ракети, хоч і не становили прямої загрози для населення, могли стати небезпечними без оперативного втручання.

Фото: у Києві сапери вилучили уламки російської ракети Х-55 (t.me/dsns_telegram)

Масований обстріл України

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 91 ракету та 97 дронів. Під ударом була енергетика.

Повітряні сили ЗСУ зазначали, що зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору. Рятувальники заявили, що пошкодження є у 14 областях України.

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