В Киеве расширили выплаты для защитников: сколько и за что можно получить помощь

В Киеве утвердили расширенный перечень дополнительных льгот и материальной помощи для защитников и защитниц Украины, а также членов их семей, в том числе внутренне перемещенных лиц. Программа охватывает финансовую поддержку во время обучения, отдыха, ранений или после возвращения из плена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
"Мы делаем все возможное, чтобы усилить поддержку наших защитников и защитниц и создать для них больше возможностей в повседневной жизни. Поэтому расширили перечень дополнительных льгот, чтобы военные могли продолжать образование, отдыхать вместе с семьей, получать надлежащую финансовую поддержку в случае ранения или после возвращения из плена", - отметил директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максим Бученко.
Помощь киевлянам-выпускникам:
Эти виды помощи будут предоставлять за счет бюджета Киева в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - защитников и защитниц Украины" на 2023-2027 годы.
Подать заявление можно в Центре комплексной поддержки участников боевых действий "Киев Милитари Хаб" по адресам: ул. Крещатик, 25 и ул. Крещатик, 36. Консультации - по телефону 0-800-300-633.
Также для получения помощи в случае ранения можно обратиться онлайн на Портале услуг.
Ранее мы писали о том, что в Киеве сейчас зарегистрировано 433 214 человек со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых более 70 тысяч детей и более 75 тысяч пенсионеров. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы.