В Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания

Пункты обогрева в столице планируют перевести в режим ожидания. В рабочем состоянии оставят по два пункта в каждом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Соответствующее решение будет вынесено на заседание Совета обороны города Киева.
В рабочем состоянии оставят по два пункта в каждом районе, а остальные переведут в режим ожидания. Однако при массовом отключении электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение трех часов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине открыли более 9500 пунктов несокрушимости.
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