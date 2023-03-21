У Києві пункти обігріву планують перевести в режим очікування

Пункти обігріву у столиці планують перевести в режим очікування. У робочому стані залишать по два пункти в кожному районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як повідомляється, відповідне рішення буде винесене на засідання Ради оборони міста Києва.
У робочому стані залишать по два пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування. Однак у разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом трьох годин.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні відкрили більше 9500 пунктів незламності.
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