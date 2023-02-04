В Украине открыли более 9500 пунктов несокрушимости, - Мининфраструктуры

В Украине работают 9597 пунктов несокрушимости, почти половину из них открыли в течение прошлого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

В публикации также говорится, что в ближайшие две недели планируется увеличить количество пунктов несокрушимости еще на 1831. Сейчас больше всего пунктов открыто в Днепропетровской области (1170), Киеве (868) и Львовской области (660).

Напомним, что теперь ближайшие пункты несокрушимости можно будет найти с помощью чат-бота в Viber. Это уже третий онлайн-ресурс, упростивший поиск граждан локаций для обогрева.

Раньше мы рассказывали, где в Киеве искать новые 52 пункта несокрушимости.

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