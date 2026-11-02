В Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанцию

31 октября и 1 ноября на ВДНХ в Киеве состоялся международный забег с препятствиями SPARTAN KYIV TW 2026. Отдельную дистанцию Para Race организовали для ветеранов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию Spartan Race Ukraine в Facebook .

Какие дистанции преодолели участники

Мероприятие имело целью популяризировать физическую активность и здоровый образ жизни, в том числе среди людей с инвалидностью. Организаторы ожидали более 1500 участников из Украины и других стран.

Участники могли выбрать один из нескольких форматов забега в зависимости от подготовки:

Ultra - 50 км и 60 препятствий;

Beast - 21 км и 30 препятствий;

Super - 10 км и 25 препятствий;

Sprint - 5 км и 20 препятствий;

Para Race - дистанция для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата или ампутациями.

Отдельный формат для ветеранов призван поддержать их физическое и психологическое обновление, а также возвращение к активной жизни.

"Благодарим каждого, кто был частью этого Spartan Trifecta Weekend. Наша команда была невероятно рада видеть каждого из вас. Мы вложили максимум сил, времени и энергии, чтобы этот уикенд стал для вас особенным, а на финише мы видели ваши счастливые лица", - отмечают организаторы.