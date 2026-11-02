ua en ru
Пн, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанцию

13:45 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
В Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанцию В мероприятии приняли участие около 1500 человек (фото: Виталий Горбковый/Spartan Trifecta Weekend)
Додати як бажане джерело в Google

31 октября и 1 ноября на ВДНХ в Киеве состоялся международный забег с препятствиями SPARTAN KYIV TW 2026. Отдельную дистанцию Para Race организовали для ветеранов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию Spartan Race Ukraine в Facebook.

Какие дистанции преодолели участники

Мероприятие имело целью популяризировать физическую активность и здоровый образ жизни, в том числе среди людей с инвалидностью. Организаторы ожидали более 1500 участников из Украины и других стран.

Участники могли выбрать один из нескольких форматов забега в зависимости от подготовки:

  • Ultra - 50 км и 60 препятствий;
  • Beast - 21 км и 30 препятствий;
  • Super - 10 км и 25 препятствий;
  • Sprint - 5 км и 20 препятствий;
  • Para Race - дистанция для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата или ампутациями.
В Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанциюВ Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанцию

Отдельный формат для ветеранов призван поддержать их физическое и психологическое обновление, а также возвращение к активной жизни.

"Благодарим каждого, кто был частью этого Spartan Trifecta Weekend. Наша команда была невероятно рада видеть каждого из вас. Мы вложили максимум сил, времени и энергии, чтобы этот уикенд стал для вас особенным, а на финише мы видели ваши счастливые лица", - отмечают организаторы.

Читайте также о том, что в Киеве в канун Дня Независимости Украины состоялся 13-й ежегодный "Забег в вышиванках". Событие объединило тысячи участников из разных уголков Украины.

Ранее мы писали о том, что в Киеве прошел первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS. Участники сил безопасности и обороны Украины вместе со своими собаками соревновались в скорости на дистанции 1 км. Лучший результат зафиксировали в Книге рекордов Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Спортсмены
Новости
РФ в Олешках заметала следы и подвозила технику: Sky News показал съемку с воздуха
РФ в Олешках заметала следы и подвозила технику: Sky News показал съемку с воздуха
Аналитика
Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму