В Киеве провели международный забег с препятствиями: для ветеранов подготовили отдельную дистанцию
31 октября и 1 ноября на ВДНХ в Киеве состоялся международный забег с препятствиями SPARTAN KYIV TW 2026. Отдельную дистанцию Para Race организовали для ветеранов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию Spartan Race Ukraine в Facebook.
Какие дистанции преодолели участники
Мероприятие имело целью популяризировать физическую активность и здоровый образ жизни, в том числе среди людей с инвалидностью. Организаторы ожидали более 1500 участников из Украины и других стран.
Участники могли выбрать один из нескольких форматов забега в зависимости от подготовки:
- Ultra - 50 км и 60 препятствий;
- Beast - 21 км и 30 препятствий;
- Super - 10 км и 25 препятствий;
- Sprint - 5 км и 20 препятствий;
- Para Race - дистанция для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата или ампутациями.
Отдельный формат для ветеранов призван поддержать их физическое и психологическое обновление, а также возвращение к активной жизни.
"Благодарим каждого, кто был частью этого Spartan Trifecta Weekend. Наша команда была невероятно рада видеть каждого из вас. Мы вложили максимум сил, времени и энергии, чтобы этот уикенд стал для вас особенным, а на финише мы видели ваши счастливые лица", - отмечают организаторы.
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