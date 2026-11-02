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У Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанцію

13:45 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
У Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанцію У заході взяли участь близько 1500 осіб (фото: Віталій Горбковий/Spartan Trifecta Weekend)
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31 жовтня та 1 листопада на ВДНГ у Києві відбувся міжнародний забіг із перешкодами SPARTAN KYIV TW 2026. Окрему дистанцію Para Race організували для ветеранів із порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями.

Про це пише РБК-Україна із посилпанням на публікацію Spartan Race Ukraine у Facebook.

Які дистанції подолали учасники

Захід мав на меті популяризувати фізичну активність і здоровий спосіб життя, зокрема серед людей з інвалідністю. Організатори очікували понад 1500 учасників з України та інших країн.

Учасники могли обрати один із кількох форматів забігу залежно від підготовки:

  • Ultra - 50 км і 60 перешкод;
  • Beast - 21 км і 30 перешкод;
  • Super - 10 км і 25 перешкод;
  • Sprint - 5 км і 20 перешкод;
  • Para Race - дистанція для спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату або ампутаціями.
У Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанціюУ Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанцію

Окремий формат для ветеранів покликаний підтримати їхнє фізичне та психологічне відновлення, а також повернення до активного життя.

"Дякуємо кожному, хто був частиною цього Spartan Trifecta Weekend. Наша команда була неймовірно рада бачити кожного з вас. Ми вклали максимум сил, часу та енергії, щоб цей вікенд став для вас особливим, а на фініші ми бачили ваші щасливі обличчя", - зазначають організатори.

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Раніше ми писали про те, що у Києві відбувся перший військовий K9-забіг DRYLAND CANICROSS. Учасники Сил безпеки та оборони України разом зі своїми собаками змагалися у швидкості на дистанції 1 км. Найкраший результат зафіксували у Книзі рекордів України.

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