В Киеве проведут боевые учения для усиления обороны города: подробности

Как рассказали в ведомстве, боевое распоряжение на развертывание соответствующего блокпоста было выдано руководителю одного из секторов обороны столицы.

"Представители вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции при содействии районной администрации должны в кратчайшее время обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций", - рассказали в КГГА.

Известно, что бойцы как можно быстрее приступить к выполнению задания. Они должны в течение суток оборудовать блокпосты в полном объеме, включая освещение и обогрев.

Данные обучения необходимы для того, чтобы проверить, сколько реально бойцам необходимо времени на проведение подобных мер в случае реальной угрозы.

"Оно направлено на усовершенствование системы управления группировкой, на организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в г. Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны и т.д. Также выполняются определенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в настоящее время угроза нападения на территорию Украины с северного направления минимизирована, она все же существует.

"Опыт этого года показал - что надо делать, на чем сосредоточивать основные усилия, которые "сюрпризы" готовить. Однозначно, на сегодняшний день мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом. Поэтому, учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть - определенные "сюрпризы". Какие именно - пусть останется тайной!" - подчеркнули в ведомстве.