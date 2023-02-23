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В Киеве проведут боевые учения для усиления обороны города: подробности

Фото: в Киеве проведут боевые учения для усиления обороны города (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве группировку сил и средств обороны города проводят тренировки по подготовке и ведению оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской администрации.

Как рассказали в ведомстве, боевое распоряжение на развертывание соответствующего блокпоста было выдано руководителю одного из секторов обороны столицы.

"Представители вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции при содействии районной администрации должны в кратчайшее время обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций", - рассказали в КГГА.

Известно, что бойцы как можно быстрее приступить к выполнению задания. Они должны в течение суток оборудовать блокпосты в полном объеме, включая освещение и обогрев.

Данные обучения необходимы для того, чтобы проверить, сколько реально бойцам необходимо времени на проведение подобных мер в случае реальной угрозы.

"Оно направлено на усовершенствование системы управления группировкой, на организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в г. Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны и т.д. Также выполняются определенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в настоящее время угроза нападения на территорию Украины с северного направления минимизирована, она все же существует.

"Опыт этого года показал - что надо делать, на чем сосредоточивать основные усилия, которые "сюрпризы" готовить. Однозначно, на сегодняшний день мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом. Поэтому, учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть - определенные "сюрпризы". Какие именно - пусть останется тайной!" - подчеркнули в ведомстве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Херсонской области предупредили жителей деоккупированных территорий о введении дополнительных мер безопасности. Они будут действовать в период с 23 по 25 февраля.

Напомним, Министерство образования обратилось к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля. Это связано с опасностью ударов со стороны войск РФ.

Таким образом, на онлайн-обучение уже перевели школы в Ивано-Франковске, Броварах, Черкассах, Ровно, Нежине, а также в Черниговской и Киевской областях.

Однако столичные школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате.

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