В Херсонской области на три дня введут жесткие ограничения для гражданских

Власти Херсонской области предупредили жителей деоккупированных территорий о введении дополнительных мер безопасности. Они будут действовать в период с 23 по 25 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Введение ограничений вызвано возможной эскалацией военных действий со стороны страны-оккупанта России.

Так, в этот период на дистанционную форму работы будут переведены предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, вводится ограничение на выдачу гуманитарной помощи и денежных выплат в отделениях Укрпочты.

При этом сотрудники полиции будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей. Однако пункты несокрушимости в эти дни будут работать круглосуточно.