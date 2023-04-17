В Киеве произошла авария на водопроводной сети: осложнено движение по бульвару Михновского

В Киеве произошла авария на водопроводной сети, в связи с чем затруднено движение по бульвару Николая Михновского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что из-за повреждения водопроводной сети на улице Кургановской, 3 произошла утечка воды на проезжую часть. В связи с этим ограничено движение одной полосой улицы Кургановской.

Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять ремонтные работы, которые предусматривают разрытие на тротуаре. Повреждения будут пытаться устранить как можно скорее.

Напомним, в Киеве наводнение увеличивается от половины до одного метра по сравнению с прошлыми годами. Ее пик ожидается 22 апреля.

РБК-Украина уже публиковало фоторепортаж из Гидропарка, который затопило в результате паводка.

Отметим, что в Украине спасатели предупредили о затоплении ряда населенных пунктов.

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