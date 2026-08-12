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Улицы без электросамокатов: один из городов Украины закрывает прокат из-за жалоб

15:39 12.08.2026 Ср
2 мин
Компании должны убрать все самокаты в течение 14 дней
aimg Василина Копытко
Улицы без электросамокатов: один из городов Украины закрывает прокат из-за жалоб Жители массово жаловались на хаотическую парковку и опасность для пешеходов (фото иллюстративный: Getty Images)
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Черновцы расторгли договоры с операторами проката электросамокатов из-за жалоб жителей на хаотическую парковку и опасность для пешеходов. В течение двух недель компании должны убрать свой транспорт с улиц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение горсовета Черновцов.

Главное:

  • Решения горсовета: Черновцы разорвали меморандумы о сотрудничестве с операторами проката Bolt, Vevi и Jet.ua (решение поддержали 22 депутата).
  • Причина: Многочисленные жалобы горожан на хаотическую парковку, нарушение ПДД и опасность для пешеходов. Черновцы стали вторым городом после Одессы, который пошел на такие ограничения.
  • Сроки и условия: Компании имеют 14 дней на демонтаж самокатов и станций. В случае невыполнения коммунальщики эвакуируют транспорт за счет собственников.

Черновцы больше без самокатов

Меморандумы о сотрудничестве были разорваны с тремя популярными сервисами проката: Bolt, Vevi и Jet.ua. Соответствующее решение поддержали 22 депутата во время заседания 10 августа.

Главной причиной этого шага стали многочисленные жалобы жителей. Горожане массово жаловались на беспорядочное размещение самокатов, постоянные нарушения правил дорожного движения и реальную опасность, которую такой транспорт создает для пешеходов.

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Что дальше

Согласно принятому документу, у компаний есть всего 14 дней на полный демонтаж. За это время фирмы должны полностью освободить улицы города от электрических самокатов, зарядных станций и другого сопутствующего оборудования.

Если операторы проигнорируют требование или не успеют в срок, коммунальные службы принудительно заберут транспорт на площадку временного хранения. Все расходы на эвакуацию и хранение со временем придется возмещать владельцам компаний.

Ранее в Одессе запретили движение электросамокатов по Трассе здоровья, пролегающего вдоль всех центральных пляжей.

Читайте также, что другие украинские города также усиливают контроль за прокатом самокатов. В частности, во Львове с 1 июля был введен дополнительный штраф в размере 100 гривен за оставление транспортных средств в запрещенных местах исторического центра.

Раньше мы писали о том, в каких местах можно и нельзя ездить на электросамокате, а также какие правила следует соблюдать.

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