ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве предлагают убрать электросамокаты с улиц: петиция уже набирает подписи

17:37 17.08.2026 Пн
2 мин
Почему уличный транспорт призывают запретить?
aimg Василина Копытко
В Киеве предлагают убрать электросамокаты с улиц: петиция уже набирает подписи Петиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели власти (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве предлагается полностью запретить деятельность сервисов проката электросамокатов и разорвать меморандумы с операторами. Данная петиция уже набрала почти 6 сотен голосов, из 6 тысяч необходимых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Главное:

  • В Киеве предлагают полностью запретить коммерческий прокат электросамокатов и разорвать меморандумы с операторами.
  • Автор петиции заявляет о наездах на пешеходов, травмировании людей и хаотично оставленных самокатах, блокирующих пешеходную инфраструктуру.
  • Для рассмотрения петиция должна собрать 6000 подписей за 54 дня. Сейчас ее поддержали 582 человека.

От самокатов призывают отказаться

Автор петиции Дмитрий Ковальский считает, что электросамокаты представляют угрозу безопасности пешеходов в столице. В частности, он заявляет о наездах на людей, травмировании детей и пожилых людей, аварии с участием нескольких пассажиров и блокировании самокатами пешеходной инфраструктуры.

По мнению автора, действующие договоренности городских властей с операторами проката не решают проблему.

"Микротранспорт на тротуарах стал реальной угрозой здоровью и жизни горожан", - говорится в тексте петиции.

Автор также призывает Киев последовать примеру Черновцов, где в августе 2026 года прокат электросамокатов полностью запретили из-за соображений безопасности.

Петиция должна собрать 6000 подписей в течение 54 дней. На данный момент ее поддержали 582 человека.

Читайте также о том, что в Черновцах разорвали договоры с операторами проката электросамокатов, потому что жители массово жаловались на хаотическую парковку и опасность для пешеходов. Компании должны в течение двух недель убрать свой транспорт с улиц города.

Ранее мы писали о том, за какие нарушения наказывают водителей электросамокатов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев электросамокаты
Новости
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина