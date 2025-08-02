По всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине вечером 2 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К. Этот самолет несет ракету "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.