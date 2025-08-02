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По всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Суббота 02 августа 2025 18:28
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По всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: истребитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине вечером 2 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К. Этот самолет несет ракету "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:27

По всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К

Российские самолеты МиГ-31К провоцируют объявления воздушной тревоги по всей Украине. Они могут быть вооружены аэробаллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал". Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 километров, что несет угрозу для всех регионов Украины.

"Кинжал" (Х-47М2) - это российская аэробаллистическая ракета, которую запускают с истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Она способна развивать скорость до 10 Махов (более 12 000 км/ч - ред.) и поражать цели на расстоянии до 2000 км. "Кинжал" позиционируют как гиперзвуковое оружие, которое сложно перехватить современными системами ПВО.

По заявлениям РФ, "Кинжал" может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Ракета совершает полет по баллистической траектории, но из-за высокой скорости и маневренности на последнем этапе подлета ее крайне трудно уничтожить. В 2023-2024 годах украинская ПВО (в частности, системы Patriot - ред.) уже несколько раз успешно перехватывала "Кинжалы", что опровергает миф об их абсолютной неуязвимости.

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