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В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО

Фото: в Киеве слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и большинстве областей Украины сегодня, 23 мая, вечером объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

По состоянию на 22:05 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях. 

"В столице работает ПВО по дронах. Будьте в безопасных местах", - написал Ткаченко. 

Обновлено 22:12

По словам Ткаченко, в Киеве обломки вражеского дрона упали на открытой территории. Детали устанавливаются. 

Обновлено 22:20

Ткаченко уточнил, что в Голосеевском районе из-за падения обломков поврежден автомобиль. Пожара нет. 

Обновлено 22:30

Глава Киевской ГВА добавил, что в результате атаки повреждены 4 автомобиля и окна здания. Пострадавших нет. 

Атака дронов

Напомним, сегодня, 23 мая, вечером российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны. 

Группы беспилотников пока фиксируют:

  • в Сумской области, курсом на Черниговскую;
  • в Черниговской области, летят в сторону Киевской;
  • на востоке Киевской области, курс западный;
  • в Кировоградской области, в сторону Черкасской области;
  • на востоке Днепропетровской области, курсом на север;
  • в Херсонской области, курсом на Николаевскую область;
  • в Николаевской области, курсом на запад. 

К слову, сегодня, 23 мая, оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. В результате этого погибли по меньшей мере два человека.

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