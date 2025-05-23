У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Станом на 22:05 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

"У столиці працює ППО по дронах. Будьте в безпечних місцях", - написав Ткаченко.

Оновлено 22:12

За словами Ткаченка, у Києві уламки ворожого дрону впали на відкритій території. Деталі встановлюються.

Оновлено 22:20

Ткаченко уточнив, що у Голосіївському районі через падіння уламків пошкоджено автомобіль. Пожежі немає.

Оновлено 22:30

Голова Київської МВА додав, що в результаті атаки пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі. Постраждалих немає.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, ввечері російські окупанти запустили по Україні ударні дрони.

Групи безпілотників поки що фіксують: