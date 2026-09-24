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В Киеве прогремели взрывы из-за атаки баллистики

01:01 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Киеве прогремели взрывы из-за атаки баллистики Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
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В ночь на четверг, 24 сентября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - сообщили в КМВА.

Об атаке также сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. "Враг атакует Киев и Киевщину", - дописал он.

Обновлено 1:20

В Соломенском районе Киева вызвали медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

Обновлено 1:28

Повторные взрывы в Киеве.

Обновлено 1:35

Медиков также вызвали в Святошинский район, пишет Виталий Кличко.

Обновлено 1:52

Повторные взрывы прогремели в столице.

Обновлено 2:27

Отбой воздушной тревоги в Киеве.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области.

Напомним, ЦПД уже предупреждал о подготовке России к баллистическому удару по территории Украины.

Напомним, в Киеве из-за атаки 23 сентября горел культовый рынок "Шайба" - под удар попал бывший Железнодорожный рынок в районе Центрального железнодорожного вокзала.

В результате попадания вражеских дронов и падений их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах Киева. В настоящее время известно о 36 пострадавших в результате ударов по столице.

Кроме здания бывшего рынка, страна-агрессорка применяла дроны утром и днем против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия и помещений вблизи вокзала. На местах попадания произошли пожары.

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