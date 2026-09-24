В Киеве прогремели взрывы из-за атаки баллистики

В ночь на четверг, 24 сентября, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА .

Напомним, ЦПД уже предупреждал о подготовке России к баллистическому удару по территории Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянской области.

Медиков также вызвали в Святошинский район, пишет Виталий Кличко.

Об атаке также сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. "Враг атакует Киев и Киевщину", - дописал он.

"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - сообщили в КМВА.

Напомним, в Киеве из-за атаки 23 сентября горел культовый рынок "Шайба" - под удар попал бывший Железнодорожный рынок в районе Центрального железнодорожного вокзала.

В результате попадания вражеских дронов и падений их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах Киева. В настоящее время известно о 36 пострадавших в результате ударов по столице.

Кроме здания бывшего рынка, страна-агрессорка применяла дроны утром и днем против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия и помещений вблизи вокзала. На местах попадания произошли пожары.