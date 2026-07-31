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Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы

20:30 31.07.2026 Пт
1 мин
Россияне атакуют столицу беспилотниками
aimg Иван Носальский
В Киеве прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (Getty Images)
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В Киеве сегодня, 31 июля, местные жители услышали взрывы на фоне угрозы атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на своего корреспондента и Киевскую ГВА в Telegram.

Как отметили в КГВА, тревогу объявили из-за угрозы вражеских дронов.

При этом Воздушные силы предупреждали, что в районе Броваров и Борисполя были зафиксированы реактивные беспилотники. Они летели на запад.

Пока что официальной информации о взрывах в столице и деталей о последствиях не было.

Удары по Киеву

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 июля. Для атаки враг использовал более 70 ракет, а также около 280 ударных беспилотников.

Одной из целей врага был Киев. В результате атаки погиб 31-летний мужчина, также было двое пострадавших.

В Оболонском районе на территории рынка возле метро "Почайна" начался пожар. Также пожар фиксировали в Святошинском районе на территории гаражного кооператива.

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