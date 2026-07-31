В Киеве прогремели взрывы
В Киеве сегодня, 31 июля, местные жители услышали взрывы на фоне угрозы атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на своего корреспондента и Киевскую ГВА в Telegram.
Как отметили в КГВА, тревогу объявили из-за угрозы вражеских дронов.
При этом Воздушные силы предупреждали, что в районе Броваров и Борисполя были зафиксированы реактивные беспилотники. Они летели на запад.
Пока что официальной информации о взрывах в столице и деталей о последствиях не было.
Удары по Киеву
Напомним, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 июля. Для атаки враг использовал более 70 ракет, а также около 280 ударных беспилотников.
Одной из целей врага был Киев. В результате атаки погиб 31-летний мужчина, также было двое пострадавших.
В Оболонском районе на территории рынка возле метро "Почайна" начался пожар. Также пожар фиксировали в Святошинском районе на территории гаражного кооператива.