В Киеве прогремели взрывы

В Киеве сегодня, 31 июля, местные жители услышали взрывы на фоне угрозы атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на своего корреспондента и Киевскую ГВА в Telegram.

Как отметили в КГВА, тревогу объявили из-за угрозы вражеских дронов.

При этом Воздушные силы предупреждали, что в районе Броваров и Борисполя были зафиксированы реактивные беспилотники. Они летели на запад.

Пока что официальной информации о взрывах в столице и деталей о последствиях не было.

Удары по Киеву

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 июля. Для атаки враг использовал более 70 ракет, а также около 280 ударных беспилотников.