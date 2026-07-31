ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи

20:30 31.07.2026 Пт
1 хв
Росіяни атакують столицю безпілотниками
aimg Іван Носальський
У Києві пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Києві оголосили тривогу (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Києві сьогодні, 31 липня, місцеві жителі почули вибухи на тлі загрози атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свого кореспондента та Київську МВА у Telegram.

Як зазначили у КМВА, тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.

При цьому Повітряні сили попереджали, що в районі Броварів та Борисполя було зафіксовано реактивних безпілотників. Вони летіли на захід.

Поки що офіційної інформації про вибухи у столиці та деталей про наслідки не було.

Удари по Києву

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч проти 30 липня. Для атаки ворог використав понад 70 ракет, а також близько 280 ударних безпілотників.

Однією з цілей ворога був Київ. Внаслідок атаки загинув 31-річний чоловік, також було двоє постраждалих.

В Оболонському районі на території ринку біля метро "Почайна" почалася пожежа. Також пожежу фіксували у Святошинському районі на території гаражного кооперативу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись