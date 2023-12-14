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В Киеве раздались взрывы

Фото: в Киеве слышны взрывы 14 декабря (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве прогремели мощные взрывы сегодня, 14 декабря. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Киеве и по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка", - пишет прессслужба Воздушных сил.

Пока официальной информации о попаданиях и пострадавших не поступало.

Карта тревог по состоянию на 15:53

Масштабная тревога

Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабнуювоздушную тревогу объявляли после 11 утра . Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.

Еще одна тревога была объявлена после 14. Воздушные силы предупредили о риске пуска ракет из района Липецкой области, Российской Федерации. После этого ракеты были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы .

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Война России против Украинывоздушная тревога