ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы

Четверг 14 декабря 2023 15:50
UA EN RU
В Киеве раздались взрывы Фото: в Киеве слышны взрывы 14 декабря (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве прогремели мощные взрывы сегодня, 14 декабря. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Киеве и по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка", - пишет прессслужба Воздушных сил.

Пока официальной информации о попаданиях и пострадавших не поступало.

Карта тревог по состоянию на 15:53

В Киеве раздались взрывы

Масштабная тревога

Перед этим сегодня, 14 декабря, масштабнуювоздушную тревогу объявляли после 11 утра . Тогда также был зафиксирован взлет российского истребителя.

Еще одна тревога была объявлена после 14. Воздушные силы предупредили о риске пуска ракет из района Липецкой области, Российской Федерации. После этого ракеты были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год