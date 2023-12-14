У Києві пролунали вибухи

В Києві пролунали потужні вибухи сьогодні, 14 грудня. По всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Наразі у Києві та по всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано зі злетом винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований в Нижньогородській області.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка", - пише пресслужба Повітряних сил.

Наразі офіційної інформації щодо влучань, та постраждалих не надходило.

Карта тривог станом на 15:53

Масштабна тривога

Перед цим сьогодні, 14 грудня, масштабну повітряну тривогу оголошували після 11 ранку. Тоді також було зафіксовано зліт російського винищувача.

Ще одну тривогу було оголошено після 14. Повітряні сили попередили про ризик пуску ракет з району Липецької області, Російської Федерації. Після цього ракети були зафіксовані в напрямку району Старокостянтинова Хмельницької області. Пізніше в регіоні пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.