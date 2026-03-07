RU

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила ракетами

01:41 07.03.2026 Сб
2 мин
Столица под ударом ракет и дронов
aimg Эдуард Ткач
Фото: на столицу дважды летели ракеты (Getty Images)

В ночь на 7 марта в Киеве прогремела серия громких взрывов. Это произошло после запуска российских ракет по столице, а также в области фиксируются дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Читайте также: Под ударом Киев, Кропивницкий и не только: все о ночной атаке РФ по Украине дронами и ракетами

Почти сразу несколько очень громких взрывов было слышно в 01:30. Перед этим мониторинговые каналы информировали о пусках баллистических ракет в направлении столицы.

Уже за минуту до взрывов в Воздушных силах ВСУ официально подтвердили, что на Киев летела по меньшей мере одна ракета.

Также стоит заметить, что примерно в 01:20 взрывы были слышны в окрестностях Киева и Ирпене. Это было в момент фиксации ударных дронов россиян в регионе.

Обновлено в 01:42

В столице повторно прозвучали взрывы на фоне пусков баллистики по городу. Кроме того, за эти минуты взрывы также были слышны в Харькове и Одессе. По Харькову, предварительно, прилеты баллистики, а Одесса под ударом дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Украины

Напомним, что чаще всего россияне атакуют Украину дронами и баллистикой как минимум в те ночи, когда собираются осуществить полноценный комбинированный удар. То есть - запустить под утро еще и крылатые ракеты.

Одна из последних таких масштабных атак была в ночь на 26 февраля. Тогда враг атаковал Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Под удар попали Киев, Харьков, Кривой Рог и другие города.

В частности, в Киеве в результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома и горели автомобили.

В Харькове враг своими ударами также повредил многоквартирные и частные дома, а также перебил газопровод.

Подробнее о последствиях той ночи - читайте в материале РБК-Украина.

