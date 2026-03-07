В Киеве прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила ракетами

Почти сразу несколько очень громких взрывов было слышно в 01:30. Перед этим мониторинговые каналы информировали о пусках баллистических ракет в направлении столицы.

Уже за минуту до взрывов в Воздушных силах ВСУ официально подтвердили, что на Киев летела по меньшей мере одна ракета.

Также стоит заметить, что примерно в 01:20 взрывы были слышны в окрестностях Киева и Ирпене. Это было в момент фиксации ударных дронов россиян в регионе.

Обновлено в 01:42

В столице повторно прозвучали взрывы на фоне пусков баллистики по городу. Кроме того, за эти минуты взрывы также были слышны в Харькове и Одессе. По Харькову, предварительно, прилеты баллистики, а Одесса под ударом дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.