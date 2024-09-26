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В Киеве прогремела серия взрывов, в столице продолжается работа ПВО по "Шахедам"

Фото: в Киеве был слышен взрыв во время воздушной тревоги из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве под утро 26 сентября прогремели несколько взрывов. В районе севера столицы продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и мэр столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что около 05:44 в Киеве было слышно целую серию взрывов.

"В Оболонском районе столицы работают силы ПВО", – написал Киевский городской голова в своем Telegram в 05.45.

Кроме того, жители столицы призывают находиться в безопасных местах и не покидать укрытия до завершения воздушной тревоги.

Обновлено: новые взрывы

Добавим, что около 06.04 в Киеве снова раздалось несколько взрывов. Перед этим мониторинговые группы писали о движении "Шахедов" в районе левого берега столицы.

Атака "Шахедов" на Киев и взрывы

Ранее сообщалось, что из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп "Шахедов" в ночь на 26 сентября в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Также сигналы об угрозе воздушных атак раздались и в Киеве еще около 01:40.

Кроме того, в Киеве были слышны взрывы, и в районе столицы защитники неба отражают вражескую атаку. В частности, о взрывах и работе ПВО сообщалось около 02:20, 04.25, 05.25 и 05.40.

Добавим, что начальник Киевской городской военной администрации несколько раз заявлял о работе противовоздушной обороны в столице в эту ночь. А в Воздушных силах информировали о фиксации БПЛА врага в небе над Киевом.

Напомним, что около половины двенадцатого ночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, и она продолжается до сих пор.

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