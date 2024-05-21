ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве приостановили работу фуникулера: в чем причина

Вторник 21 мая 2024 11:12
UA EN RU
В Киеве приостановили работу фуникулера: в чем причина Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве приостановили работу фуникулера по техническим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевпастранс в Telegram.

"Движение фуникулера остановлено по техническим причинам. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Столичный фуникулер

Канатная дорога в Киеве соединяет исторический Верхний город с Подолом. В городе всего две станции общественного транспорта. Канатная дорога в столице была впервые открыта в 1906-1905 годах.

Фуникулер в Киеве не работал с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. После освобождения Киевской области от российских захватчиков она была закрыта на ремонт. Подъемник возобновил полноценную работу в октябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны