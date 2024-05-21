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У Києві призупинили роботу фунікулера: у чому причина

Вівторок 21 травня 2024 11:12
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У Києві призупинили роботу фунікулера: у чому причина Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві призупинили роботу фунікулера з технічних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київпастрансу в Telegram.

"Рух фунікулера зупинено з технічних причин. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - ідеться в повідомленні.

Столичний фунікулер

Канатна дорога у Києві поєднує історичне Верхнє місто з Подолом. У місті лише дві станції громадського транспорту. Канатна дорога у столиці була вперше відкрита у 1906-1905 роках.

Фунікулер у Києві не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Після звільнення Київської області від російських загарбників її було закрито на ремонт. Витяг відновив повноцінну роботу у жовтні 2022 року.

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