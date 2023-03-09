В Киевской области сработала ПВО, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

"В Киевской области работало ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

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