В Киевской области сработала ПВО, - ОВА
Фото: в Киевской области сработало ПВО (GettyImages)
В Киевской области сработала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
"В Киевской области работало ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.
Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
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