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В Киевской области сработала ПВО, - ОВА

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Четверг 09 марта 2023 04:32
В Киевской области сработала ПВО, - ОВА Фото: в Киевской области сработало ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Киевской области сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В Киевской области работало ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

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