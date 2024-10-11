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В Киеве работала ПВО

Пятница 11 октября 2024 03:46
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В Киеве работала ПВО Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве во время воздушной тревоги работали средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 октября Россия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников. В Киевской области работали средства противовоздушной обороны.

Вечером 10 октября взрывы прогремели в Одессе. Незадолго до взрывов военные предупредили об угрозе баллистики со стороны Крыма.

Также 10 октября на Феодосийской нефтебазе, которую недавно атаковали Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там продолжается уже четыре дня.

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