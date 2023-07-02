В Киеве работает ПВО по вражеским целям. Прозвучали взрывы

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях, не снимать и не выкладывать в интернете работу ПВО.

"Киев - работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" - говорится в объявлении.

О работе противовоздушной обороны также проинформировали в Киевской городской военной администрации.

Аналогичная ситуация - и в Киевской области.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО", - проинформировали в Киевской областной военной администрации.

Граждан просят соблюдать информационную гигиену, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Позже последовали отмены опасности вражеских воздушных атак в других областях, в то время как в Киевской области и столице до сих пор раздается тревога, и работает ПВО.

Отмена тревоги

Около 03:20 в столице и Киевской области была отменена воздушная тревога.

В Киевской ГВА призвали жителей столицы внимательно следить за сообщениями и в случае объявления тревоги вернуться к укрытию.

В командовании ВС ВСУ подтвердили отмены и отметили, что наша противовоздушная оборона отработала по целям противника. Данные о результатах будут объявлены позже.

Ночная воздушная атака 2 июля

Этой ночью РФ снова нанесла воздушную атаку по Украине, и во многих областях были объявлены воздушные тревоги. Сирены зазвучали около полуночи сначала на юге страны, а затем и в других регионах.

В Воздушных силах проинформировали об угрозе атак противника как с помощью ударных дронов, так и ракет, в том числе баллистического типа.

Напомним, что в прошлый раз вражеская воздушная атака была в ночь на 30 июня, и тогда силы ПВО ВСУ сбили 10 дронов-камикадзе врага.

Ранее в Воздушных силах подытожили данные за прошлый месяц, и проинформировали, что в течение июня наша противовоздушная оборона приземлила более 150 "Шахедов" и 140 крылатых ракет.