В Черкассах разоблачили группу рэкетиров: лидера банды задержали "на горячем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечает полиция, фигуранты терроризировали жителей Черкасс и требовали деньги с местных предпринимателей под предлогом возврата придуманных долгов.

В одном из задокументированных следствием случаев делки пытались "выбить" 1,5 млн гривен у совладельца предприятия, занимающегося международными пассажирскими перевозками. Эта сумма была якобы долгом потерпевшего перед его бизнес-партнером, который обратился к рэкетирам за "помощью" в возврате денег.

Злоумышленники забрали у предпринимателя два автомобиля с документами, которые обещали вернуть после уплаты долга, а лидер банды приходил к потерпевшему в офис с бейсбольной битой и угрожал ему. Он постоянно преследовал мужчину, психологически давил и запугивал насилием, в том числе и в отношении семьи.

Полиция и СБУ задержали лидера банды рэкетиров при передаче части денег в сумме 20 тысяч долларов.

Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 (требование, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Решается вопрос привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Фото: в Черкассах разоблачили банду рэкетиров (npu.gov.ua)