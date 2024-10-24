В Черкассах разоблачили группу рэкетиров: лидера банды задержали "на горячем"
В Черкассах разоблачили банду рэкетиров, лидера поймали. Они терроризировали местных жителей, требуя денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Как отмечает полиция, фигуранты терроризировали жителей Черкасс и требовали деньги с местных предпринимателей под предлогом возврата придуманных долгов.
В одном из задокументированных следствием случаев делки пытались "выбить" 1,5 млн гривен у совладельца предприятия, занимающегося международными пассажирскими перевозками. Эта сумма была якобы долгом потерпевшего перед его бизнес-партнером, который обратился к рэкетирам за "помощью" в возврате денег.
Злоумышленники забрали у предпринимателя два автомобиля с документами, которые обещали вернуть после уплаты долга, а лидер банды приходил к потерпевшему в офис с бейсбольной битой и угрожал ему. Он постоянно преследовал мужчину, психологически давил и запугивал насилием, в том числе и в отношении семьи.
Полиция и СБУ задержали лидера банды рэкетиров при передаче части денег в сумме 20 тысяч долларов.
Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 (требование, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Решается вопрос привлечения к ответственности всех причастных лиц.
Фото: в Черкассах разоблачили банду рэкетиров (npu.gov.ua)
Напомним, недавно в Тернопольской области разоблачили работников ТЦК, которые "выбивали" взятки из военнообязанных.
Также на днях в Киеве был задержан участник криминальной банды. По данным источников РБК-Украина, речь идет о блогере и боксере Артеме Нечепуренко по прозвищу "Агрессор".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.