В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывы

В Киеве в пятницу, 3 февраля, слышен сигнал воздушной тревоги. Также в городе слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
Согласно данным карты, масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Объявление воздушной тревоги связано с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетевшего с аэродрома в Беларуси.
По состоянию на 16:50 официальной информации о том, откуда слышались звуки взрывов - не поступало.
Однако жителей и гостей города предупреждали о том, что в пятницу, 3 февраля, возле Киева может быть громко . В Вышгородском районе области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.
По состоянию на 17.17 по всей стране последовали отбои сигнала воздушной тревоги.
Фото: в Киеве слышны взрывы (t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, утром 3 февраля в Херсоне раздались взрывы. После этого местные жители стали сообщать о проблемах со светом в некоторых районах.
Также мы писали, что враг еще почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.