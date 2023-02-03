RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве повторно завыла сирена: в городе слышны взрывы

Фото: в Киеве повторно завыла сирена (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в пятницу, 3 февраля, слышен сигнал воздушной тревоги. Также в городе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Согласно данным карты, масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Объявление воздушной тревоги связано с активностью потенциального носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетевшего с аэродрома в Беларуси.

По состоянию на 16:50 официальной информации о том, откуда слышались звуки взрывов - не поступало.

Однако жителей и гостей города предупреждали о том, что в пятницу, 3 февраля, возле Киева может быть громко . В Вышгородском районе области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

По состоянию на 17.17 по всей стране последовали отбои сигнала воздушной тревоги.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Фото: в Киеве слышны взрывы (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, утром 3 февраля в Херсоне раздались взрывы. После этого местные жители стали сообщать о проблемах со светом в некоторых районах.

Также мы писали, что враг еще почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрыввоздушная тревога