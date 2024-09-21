Кто проверяет военно-учетные документы и что будет за отказ от повестки: разъяснение

На период мобилизации в Украине определен перечень лиц, уполномоченных на проверку военно-учетных документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также определена процедура проверки и алгоритм действий при отказе от получения повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Обращаю внимание на возможные изменения в законодательстве, поэтому для принятия решений рекомендую обращаться в актуальную редакцию нормативно-правовых актов", - отметил Лубинец.

Проверка военно-учетных документов

Проверка документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может проводиться:

в приграничной полосе, приграничном районе и на пунктах пропуска через границу - представителями органов охраны государственной границы или структурных подразделений Госпогранслужбы

по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей и на блокпостах - уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими

Фото: разъяснение процедуры проверки документов (t.me/dmytro_lubinetzs)

Порядок проверки

Представитель ТЦК, полицейский или другое уполномоченное лицо должны назвать свои ФИО, должность и предъявить служебное удостоверение, уполномоченного на вручение повесток вместе с документом, который удостоверяет личность.

Фото: разъяснение процедуры проверки документов (t.me/dmytro_lubinetzs)

Уполномоченный представитель запрашивает у гражданина военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Процесс предъявления и проверки документов проводится с применением фото- и видеофиксации.

Фото: разъяснение процедуры проверки документов (t.me/dmytro_lubinetzs)

При сверке данных проверяется принадлежность гражданина к воинской обязанности, сверяются персональные данные, данные военно-учетного документа с данными в реестре "Оберіг".

Если гражданин нарушает правила воинского учета, старший группы оповещения предлагает проследовать в ТЦК для взятия на воинский учет, медосмотра, уточнения персональных данных и данных военно-учетного документа.

С этой целью гражданину оформляют и вручают повестку.

Что будет за отказ от повестки

В случае отказа от получения повестки, уполномоченный представитель составляет акт отказа, который подписывается как минимум двумя членами группы оповещения. Акт зачитывают гражданину и подают руководителю ТЦК.

Фото: разъяснение процедуры проверки документов (t.me/dmytro_lubinetzs)

В случае отказа проследовать в ТЦК, полицейский из группы оповещения проводит административное задержание и доставляет гражданина в ближайший ТЦК (на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Особенности проверки

Использование технических устройств и средств фото- и видеофиксации определеяется Минобороны для представителей ТЦК и МВД для полицейских.

Военно-учетный документ, выданный до 18 мая 2024 года является действительным и не требует обязательной замены в случае утверждения новой формы военно-учетного документа.

Фото: разъяснение процедуры проверки документов (t.me/dmytro_lubinetzs)

Мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК иди полицейского, а также представителя Госпогранаслужбы в приграничной полосе, приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.