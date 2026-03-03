На левом берегу Киева возвращают на линии трамваи и троллейбусы: список маршрутов

"Киевпастранс" восстанавливает движение электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега Киева, из-за улучшения ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

С сегодняшнего дня частично восстановили движение:

трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.

В КГГА отметили, что в течение вторника, 3 марта, на маршрутах еще будут курсировать дублирующие автобусы.

С завтрашнего дня, если не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском. Также будут отменены дублирующие автобусы.

Восстановление работы электротранспорта

Напомним, с 26 февраля "Киевпастранс" возобновил работу электротранспорта на правом берегу столицы. Это произошло из-за улучшения ситуации в энергосистеме и увеличения лимитов электроснабжения.

При этом для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу Киева отдельные автобусные маршруты временно усилили. В частности, туда направили часть высвобожденного общественного транспорта.

Отметим, 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме было временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.