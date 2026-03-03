ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На левом берегу Киева возвращают на линии трамваи и троллейбусы: список маршрутов

Киев, Вторник 03 марта 2026 12:24
UA EN RU
На левом берегу Киева возвращают на линии трамваи и троллейбусы: список маршрутов Фото: с 3 марта работу электротранспорта на левом берегу восстанавливают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

"Киевпастранс" восстанавливает движение электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега Киева, из-за улучшения ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Читайте также: "Это катастрофа, но наша реальность": самая сложная зима для Киева в цифрах и фактах

С сегодняшнего дня частично восстановили движение:

  • трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
  • троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.

В КГГА отметили, что в течение вторника, 3 марта, на маршрутах еще будут курсировать дублирующие автобусы.

С завтрашнего дня, если не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском. Также будут отменены дублирующие автобусы.

Восстановление работы электротранспорта

Напомним, с 26 февраля "Киевпастранс" возобновил работу электротранспорта на правом берегу столицы. Это произошло из-за улучшения ситуации в энергосистеме и увеличения лимитов электроснабжения.

При этом для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу Киева отдельные автобусные маршруты временно усилили. В частности, туда направили часть высвобожденного общественного транспорта.

Отметим, 13 января из-за сложной ситуации в энергосистеме было временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Ранее, 10 января, электротранспорт временно остановил работу на левом берегу Киева. Движение трамваев и троллейбусов дублируется автобусными маршрутами.

РБК-Украина ранее писало, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, ведь из-за морозов и снега покрытие значительно ухудшилось.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что сейчас коммунальщики ликвидируют аварийную ямочность, но масштабные работы возможны только с потеплением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой