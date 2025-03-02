В Киеве могут сбоить датчики по измерению качества воздуха. В чем причина
На утро 2 марта в Киеве уровень загрязненности воздуха низкий. Хотя датчики измерения могут показывать загрязнение, но этому есть интересное объяснение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, в столице местами наблюдается туман, относительная влажность воздуха составляет 96%.
"При таких условиях некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман, как на пыль", - объясняют специалисты.
Поэтому это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.
Какая ситуация с качеством воздуха в Киеве
В целом, как подчеркивают специалисты, в Киеве по состоянию на утро 2 марта уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано
Ухудшение состояния воздуха в Украине
В последнее время в Киеве и других городах Украины фиксируют существенный уровень загрязнения воздуха.
Например, в Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха 26 февраля. Наихудшая ситуация была на левом берегу столицы.
Как отмечают синоптики, это - "стандартная ситуация" при антициклонах. При таком варианте примеси накапливались", однако учитывая синоптическую ситуацию "сильно не рассеивались". Подробнее - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.