В Киеве предупредили ЖЭКи о необходимости слить воду с батарей при аварии: как и когда

Киевские власти предупредили ЖЭКи и ОСББ о необходимости слить воду в отопительных системах в случае аварий из-за вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
В администрации отметили, что в связи с похолоданием, в случае возникновения чрезвычайной ситуации из-за вражеских атак, каждая обслуживающая компания должна быть готова принять технические меры, чтобы не позволить системе теплоснабжения выйти из строя или замерзнуть в случае аварийного отключения тепла.
"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах при условии, что температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цльсию", - объяснили там.
Так, персонал обслуживающих организаций должен:
отключить (при наличии) оборудование теплового пункта;
Там подчеркнули, что эта информация касается всех обслуживающих компаний, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСББ, ЖЭК.
"В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией решение о слиянии воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно", - говорится в сообщении.
Кроме того, в администрации рассказали, что подключение домов к отопительной системе будет происходить сразу после стабилизации ситуации при условии соответствующего разрешения теплоснабжающей компании.
Напомним, что несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон. Уже запущено 99,7% котельных.
Также ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в подземных хранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона.
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