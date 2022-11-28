Отопительный сезон в Украине: тепло подали до 99,6% жилых домов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАК "Нефтегаз Украины" .

"Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон - запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% детских садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения", - говорится в сообщении.

В то же время, основная задача сегодня - обеспечить постоянную работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные.

Отмечено, что на сегодняшний день уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3 % от общего количества пораженных объектов. Особые усилия сейчас устремляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей, где пока что сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.