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Отопительный сезон в Украине: тепло подали до 99,6% жилых домов

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 19:18
Отопительный сезон в Украине: тепло подали до 99,6% жилых домов Фото: в Украине тепло подали до 99,6% жилых домов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон - запущено 99,7% котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАК "Нефтегаз Украины".

"Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон - запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% детских садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения", - говорится в сообщении.

В то же время, основная задача сегодня - обеспечить постоянную работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные.

Отмечено, что на сегодняшний день уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3 % от общего количества пораженных объектов. Особые усилия сейчас устремляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей, где пока что сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство 8 ноября одобрило важное решение, которое поможет пройти зимний период. Импорт товаров, необходимых во время отопительного сезона, будет освобожден от уплаты НДС и ввозной пошлины.

Также ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в подземных хранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона.

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Нафтогаз Украины Отопительный сезон
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