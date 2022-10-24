В подземных хранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона, - Шмигаль

В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - указал чиновник.

Шмигаль также напомнил, что российские оккупанты уже вторую неделю обстреливают энергетические объекты Украины.

В то же время он отметил, что врагу не удается вывести нашу энергосистему из строя.

"Энергетики работают 24/7. Возможны временные отключения электроэнергии в отдельных областях для ускорения ремонтных работ. Продолжаем экономить электроэнергию", - добавил глава правительства.