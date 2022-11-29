У Києві попередили ЖЕКи про необхідність злити воду з батарей під час аварії: як і коли

Київська влада попередила ЖЕКи та ОСББ про необхідність злити воду в опалювальних системах у разі аварій через ворожі атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.
В адміністрації зазначили, що у зв'язку з похолоданням, у разі виникнення надзвичайної ситуації через ворожі атаки, кожна обслуговуюча компанія має бути готова вжити технічних заходів, щоб не дозволити системі теплопостачання вийти з ладу або замерзнути у разі аварійного відключення тепла.
"Якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов'язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах за умови, що температура опустилася до мінус 3 і нижче за Цльсію", - пояснили там .
Так, персонал обслуговуючих організацій має:
відключити (за наявності) обладнання теплового пункту;
Там наголосили, що ця інформація стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їхньої власності чи форми управління будинком, зокрема ОСББ, ЖЕК.
"У разі перебоїв зі зв'язком та неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в адміністрації розповіли, що підключення будинків до опалювальної системи відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного вирішення теплопостачальної компанії.
Нагадаємо, що незважаючи на постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон. Вже запущено 99,7% котелень.
Також раніше ми писали, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у підземних сховищах України достатньо газу для опалювального сезону.
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