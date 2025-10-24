В Киеве умер мобилизованный после травмы в распределительном пункте: что известно

Что известно о происшествии

Как рассказала журналистка Дарья Трунова, 43-летнего Романа Сопина мобилизовали в Киеве. После прохождения ВВК мужчина позвонил родителям и попросил привезти необходимые вещи. На следующий день семье позвонили из больницы и сообщили, что он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Медики провели трепанацию, но впоследствии мужчина умер.

"Что произошло за одну ночь после задержания работниками ТЦК, что человек оказался в больнице с разбитым черепом и кровоизлиянием?" - написала журналистка.

Реакция ТЦК

В Киевском областном ТЦК назвали информацию об избиении манипулятивной.

Там заявили, что после прохождения медицинской комиссии мужчину направили в одну из воинских частей, где его зачислили в списки после обязательного осмотра.

"Информация о якобы избиении его военнослужащими ТЦК и СП является ложной", - говорится в сообщении.

Что говорит полиция

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мобилизованного.

По предварительным данным, мужчина находился в помещении распределительного пункта в Подольском районе, где упал и травмировался. Другие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

Правоохранители опросили более десяти свидетелей, а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сообщают, что расследование продолжается.

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 октября сообщил, что смерть мобилизованного взяли на контроль. По его словам, результаты расследования будут обнародованы после завершения проверки.