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В Киеве полиция будет останавливать транспорт из-за тревоги, если водитель этого не делает

Фото: полиция будет останавливать транспорт во время тревоги в Киеве, если водитель этого не делает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Частные перевозчики в Киеве игнорируют требование остановки транспорта во время воздушной тревоги. В таких случаях полиция должна останавливать этих водителей.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Такое решение (остановка общественного транспорта во время тревоги - ред.) было принято Советом обороны Киева. Принято решение с целью предоставления жителям города возможности получать защиту во время тревоги", - отметил он.

По его словам, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решения Совета обороны города об остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать людям возможность пройти в укрытия.

"Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них защиты для населения", - сказал Ткачук.

Он отметил, что по данным Департамента транспорта, 80% остановок имеют рядом с собой хотя бы подземные переходы, чтобы их можно было использовать для защиты. Кроме того, Департамент транспорта получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы можно было с телефона считать адреса ближайших защитных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог.

Кроме того, в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

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Киев