В Киеве пока не получится отказаться от экстренных отключений, - Шмыгаль

Дефицит в энергосистеме Киева и области сохраняется. Поэтому пока не получится отказаться от экстренных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - Министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля .

"Ситуация остается сложной, работаем над точечными и системными решениями", - заявил министр по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.



Денис Шмыгаль сообщил, что дефицит в энергосистеме сохраняется.

"Стратегическая задача - план развития распределенной генерации города. Должны выйти на дополнительные мощности более чем на 100 МВт. Это позволит сделать столицу более устойчивой к атакам", - подчеркнул он.

Чиновник проинформировал, что сейчас ведомство работает над устранением разрешительных и бюрократических задержек или преград, чтобы ускорить установку когенерационных установок и модульных котельных.

Также, по его словам, круглосуточно, без перерывов продолжаются работы, чтобы ускорить подачу тепла людям, на отдельных объектах работает по две бригады одновременно.

По данным Минразвития, всего для ликвидации аварий в столицу направили 60 дополнительных бригад: 40 бригад предоставила "Укрзаізниця", 18 прибыли на помощь из областей, в том числе 13 из Киевской области, также задействованы специалисты "Киевтеплоэнерго". Во вторник, 20 января, ожидается прибытие еще трех бригад из Львова.



"Благодарен энергетикам, коммунальщикам и спасателям, которые в сверхсложных условиях возвращают комфорт в дома украинцев", - сказал Денис Шмыгаль.