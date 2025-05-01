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Гонки силы и духа: в Киеве состоится Spartan-забег в честь героев Мариуполя

Четверг 01 мая 2025 10:42
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Гонки силы и духа: в Киеве состоится Spartan-забег в честь героев Мариуполя В Киеве состоится масштабный Spartan-забег (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве состоится Spartan-забег в честь героической операции ГУР в Мариуполе. Событие запланировано на 17-18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Что такое Spartan Race

Spartan Race - событие, которое:

  • может пополнить сокровищницу особых воспоминаний;
  • поможет найти свое мощное внутреннее "Я";
  • позволит преодолеть все границы, существующие в воображении.

Spartan-забег - экстремальный забег с препятствиями, когда участники не просто бегут определенную дистанцию, но и преодолевают препятствия (или выполняют задания).

Такой формат объединяет спорт, приключения и командный дух среди граждан в разных уголках мира.

Где состоится Spartan Ukraine

Spartan Ukraine собирает спартанцев на масштабный забег в Киеве.

Он будет посвящен годовщине легендарной операции Главного управления разведки (ГУР) - полетов в окруженный Мариуполь.

Событие состоится 17-18 мая на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Как присоединиться к Spartan-забегу

В течение двух дней участники мероприятия смогут выбрать один или несколько форматов забега (как для взрослых, так и для детей). Все они (независимо от формата) получат:

  • медаль финишера;
  • футболку Spartan.

Средства, собранные во время события, будут переданы на поддержку спецподразделений ГУР (в 2024 году в Украине провели три таких благотворительных забега и собрали 5,7 млн гривен, на которые приобрели дроны для ГУР и полка К2).

Ознакомиться с доступными форматами забега и зарегистрироваться можно на официальном сайте Athletic Events.

Напомним, 6 апреля в Одессе состоялся массовый легкоатлетический забег SEASIDE Marathon, в котором приняли участие более 650 спортсменов из разных городов Украины. Началось мероприятие минутой молчания в честь жертв ракетного удара по городу Кривой Рог.

Собранные в рамках события благотворительные средства направят на развитие адаптивного и ветеранского спорта в городе.

Позже украинцев со всех уголков мира пригласили присоединиться к уникальному Международному Марафону Героев в онлайн формате.

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