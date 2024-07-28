В Киеве ухудшится погода 29 июля: жителям дали советы

Погода в Киеве завтра, 29 июля, ухудшится. Ожидается сильный ветер и гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.
Температура воздуха ночью будет +15 +17 градусов, а днем столбики термометров покажут +21 +26 градусов.
Ветер преимущественно северо-западный. Местные власти и синоптики предупреждают жителей Киева о порывах ветра до 15-20 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень угрозы.
Киевская городская государственная администрация призывает при шквальном ветре держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать авто рядом с ними, а также плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если упало дерево или сломались ветки, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018. Также когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, можно обратиться к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам: 0442783540 или 0504398366.
Как сообщила ранее синоптик Наталья Диденко, к Украине приблизится атмосферный фронт. В связи с этим часть областей сегодня накроют дожди. Грозы ожидаются на западе Украины.
При этом температура воздуха сегодня будет в районе +30 градусов по всем областям.
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