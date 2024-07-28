У Києві погіршиться погода 29 липня: жителям дали поради

Погода у Києві завтра, 29 липня, погіршиться. Очікується сильний вітер та гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, завтра у столиці буде мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза.
Температура повітря вночі буде +15 +17 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +21 +26 градусів
Вітер переважно північно-західний. Місцева влада та синоптики попереджають жителів Києва про пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено перший (жовтий) рівень загрози.
Київська міська державна адміністрація закликає під час шквального вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати авто поруч із ними, а також щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно звернутися до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018. Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, можна звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 0442783540 або 0504398366.
Як повідомила раніше синоптик Наталка Діденко, до України наблизиться атмосферний фронт. У зв'язку з цим частину областей сьогодні накриють дощі. Грозові дощі очікуються на заході України.
При цьому температура повітря сьогодні буде у районі +30 градусів по всіх областях.
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