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В Киеве будут по-новому работать светофоры во время минуты молчания: что изменится

16:32 14.09.2026 Пн
2 мин
Новый режим светофоров будет действовать ежедневно в 9:00 в течение одной минуты
aimg Мария Науменко
В Киеве будут по-новому работать светофоры во время минуты молчания: что изменится Фото: автомобили стоят на красный сигнал светофора в Киеве (Getty Images)
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В Киеве с 15 сентября начнут поэтапно внедрять режим работы светофоров "Всем красный" во время ежедневной минуты молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

На первом этапе режим "Всем красный" будет действовать на 18 светофорных объектах в центральной части столицы.

Ежедневно в 9:00 светофоры будут одновременно подавать красный сигнал для всех участников движения. Это означает, что на определенных перекрестках на минуту будут останавливаться автомобили, пешеходы и велосипедисты.

В 9:01 светофоры снова будут работать в обычном режиме.

На время минуты молчания будет останавливаться наземный общественный транспорт. Следовательно, водителям и пассажирам нужно будет учитывать кратковременную остановку движения на участках, где введут новый режим.

Что будет во время воздушной тревоги

Режим "Всем красный" не будет использоваться во время воздушной тревоги.

В то же время, оперативный и специальный транспорт с включенными световыми и звуковыми сигналами сможет продолжать движение.

О начале минуты молчания и его продолжительности будут сообщены через систему оповещения.

В КГГА призывают каждый день в 9:00 водителей и пешеходов остановиться и почтить память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

При этом правила дорожного движения по проезду на красный сигнал светофора остаются без изменений. Новый режим предусматривает синхронную остановку движения на определенных светофорных объектах во время минуты молчания.

Напомним, в Киеве 9 сентября в тестовом режиме изменили алгоритм работы "зеленой" ветви метро при повышении уровня угрозы. С 10 сентября этот порядок действует на неизменной базе.

Кроме того, в Киеве временно ограничили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а также на объектах и территориях, где нет оборудованных укрытий.

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