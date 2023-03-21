В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта

В Киеве в ближайшие дни частично ограничат движение транспорта по Северному мосту. В частности, для проведения ремонтных работ.

"С 03:00 25 марта до 05:00 27 марта на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. На Северном мосту выполнят краткосрочный ремонт деформационного шва", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для того, чтобы меньше влиять на трафик, работы будут продолжаться на выходных и закончатся к утреннему часу пик понедельника.

Ремонтные работы будут проводиться в направлении левого берега.

Напомним, сегодня жители Киева и области могут слышать звуки взрывов. В регионе будут работать саперы.

Кроме того, в Киеве второй день подряд фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителям советуют воздержаться от проветривания помещений.

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